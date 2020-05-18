Київський елітний клуб Queen, який нещодавно потрапив в скандал через вечірку, працював ще до ослаблення карантину в Україні 11 травня.

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Журналістам OBOZREVATEL ще 9 травня вдалося зняти кадри, як заклад відвідують люди (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

На відео, знятому близько опівночі, видно, що до клубу заходять і виходять з нього групи людей, а також постійно з'їжджаються автомобілі. При вигляді камер відвідувачі прикривають обличчя.

При цьому на офіційних сторінках Queen йдеться, що заклад закрився два місяці тому, а 11 травня вони нібито відкрили тільки терасу.

Також після скандалу з вечіркою адміністрація заявила, що вони не є нічним клубом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, елітний київський клуб Queen потрапив у скандал, коли влаштував вечірку під час карантину. У мережу потрапили відповідні фото і відео.

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою провести перевірку всіх нічних клубів в місті.