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18 травня • оновлено в 19:31
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Елітний київський клуб Queen відкрився ще до ослаблення карантину: ексклюзивні кадри

  • На відео вдалося зафіксувати, як в клуб заходять і виходять люди ще 9 травня

  • У закладі запевняють, що вони 11 травня відкрили тільки терасу

  • Адміністрація Queen заперечує, що їхній заклад є нічним клубом

2.6т
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Київський елітний клуб Queen, який нещодавно потрапив в скандал через вечірку, працював ще до ослаблення карантину в Україні 11 травня.

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Журналістам OBOZREVATEL ще 9 травня вдалося зняти кадри, як заклад відвідують люди (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Елітний київський клуб, який потрапив у скандал, відкрився ще до ослаблення карантину: ексклюзивні кадри

На відео, знятому близько опівночі, видно, що до клубу заходять і виходять з нього групи людей, а також постійно з'їжджаються автомобілі. При вигляді камер відвідувачі прикривають обличчя.

Елітний київський клуб, який потрапив у скандал, відкрився ще до ослаблення карантину: ексклюзивні кадри
Елітний київський клуб, який потрапив у скандал, відкрився ще до ослаблення карантину: ексклюзивні кадри
Елітний київський клуб, який потрапив у скандал, відкрився ще до ослаблення карантину: ексклюзивні кадри

При цьому на офіційних сторінках Queen йдеться, що заклад закрився два місяці тому, а 11 травня вони нібито відкрили тільки терасу.

Елітний київський клуб, який потрапив у скандал, відкрився ще до ослаблення карантину: ексклюзивні кадри
Елітний київський клуб, який потрапив у скандал, відкрився ще до ослаблення карантину: ексклюзивні кадри

Також після скандалу з вечіркою адміністрація заявила, що вони не є нічним клубом.

Елітний київський клуб, який потрапив у скандал, відкрився ще до ослаблення карантину: ексклюзивні кадри

Як повідомляв OBOZREVATEL, елітний київський клуб Queen потрапив у скандал, коли влаштував вечірку під час карантину. У мережу потрапили відповідні фото і відео.

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою провести перевірку всіх нічних клубів в місті.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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