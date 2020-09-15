Експертка пояснила, чому "медійним жартівникам" нічого не світить на місцевих виборах
Медійним обличчям, які не мають досвіду, але йдуть на місцеві вибори, годі сподіватися на перемогу.
Таку думку, як пише "Інтерфакс-Україна", висловила політична експертка Олександра Решмеділова, зауважуючи, що люди радше голосуватимуть за кандидатів, які знаються на проблемах житлово-комунального господарства.
"Мер міста однозначно має розумітися на проблемах ЖКГ й інфраструктури, орієнтуватися в проблемах забудови. Буде змагання, не в кого смішніші жарти, а буде фахова дискусія, яка покаже, хто знає діаметр труб", – сказала експертка в ефірі "7 каналу".
Коментуючи перспективних кандидатів, вона зауважила, що висунення командою експрем'єрки України Юлії Тимошенко на посаду мера Києва Олексія Кучеренка – колишнього міністра та одного з найкращих фахівців з питань ЖКГ – є абсолютно правильним.
"Рішення Тимошенко зробити ставку на фахівця – абсолютно правильне. Саме тому вже зараз ми бачимо, що він стабільно входить у трійку лідерів за соціологічними опитуваннями", – зазначила Решмеділова.
Говорячи про партію "Слуга народу", вона зауважила, що політсила має значну проблему з відсутністю кадрового резерву. Водночас, як зауважила Решмеділова, "Батьківщина" вже заявила про намір висунути на місцевих виборах понад 45 тисяч кандидатів до рад усіх рівнів.