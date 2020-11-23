Ексчиновниця МОЗ розкритикувала перетворення Палацу спорту і ВДНГ на госпіталі

Розгортання госпіталів для людей, хворих на коронавірус, у Палаці спорту або ВДНГ є поганою ідеєю.

Про це в інтерв'ю "Апосторофу" заявила колишня заступниця міністра охорони здоров'я (2014-2015 роки) Наталія Лісневська. За її словами, в цьому більше мінусів, ніж плюсів.

Колишня чиновниця зазначила, що, перш за все, опалювати ці приміщення вкрай складно.

Щодо Палацу спорту є тільки один плюс – його розташування навпроти Алеександрівської лікарні.

"Лікар може прийти і проконсультувати. Не потрібно нікуди їхати. Лікарі зможуть, якщо там не важкі хворі будуть, оглянути їх раз на день. А медичний персонал вже буде ними займатися", – пояснила вона.

Говорячи про ВДНГ, Лісневська зазначила, що це взагалі крайній випадок. Чиновниця додала, що до мінусів можна віднести також опалення і складність підключення медичного обладнання.

"Це величезні павільйони, які опалювати абсолютно некомфортно і незручно. По-друге, давайте будемо об'єктивними, такі місця формально дуже не пристосовані. Є великі зали, але незрозуміло, як їх поділити. Наступний мінус полягає в підключенні апаратури. Всюди лежатимуть подовжувачі, і все горітиме. Як і Палац спорту, так і ВДНХ абсолютно не пристосовані. Але якщо Палац спорту має хоч один плюс, тому що поруч є якісь лікарі і це єдиний простір, то ВДНГ – це окремі павільйони. Медсестри і лікарі там будуть бігати між павільйонами? Вони всі перехворіють", – пояснила вона.

Водночас Лісневська вважає, що до розміщення хворих більше підійдуть санаторії в Пущі-Водиці. Це установи МОЗ, Мінсоцполітики, Міноборони, Державного управління справами.

"Я вважаю, що це адекватне рішення, тому що там вже є медичні умови. Базові мінімальні медичні умови", – підсумувала чиновниця.

Як писав OBOZREVATEL, начальник Головного управління Госпродпотребслужби у Києві, лікар Олег Рубан розповів, що за найгіршого сценарію поширення коронавірусу у Києві ліжка для хворих можуть бути розгорнуті в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) і Національному експоцентрі України (ВДНГ).