Економіст із команди Пальчевського розповів, як Київ недоотримав 5$ млрд

Якщо київська влада ліквідує земельну корупцію, місто додатково може заробляти мільярди доларів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав економіст з команди кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського Олексій Кущ. За його словами, за ці гроші можна побудувати міст на Троєщину і нову гілку метро.

"Київська земля озолотила не одну будівельну компанію і не одну "молоду команду". За найскромнішими підрахунками, столиця недоотримала від продажу землі і похідних податкових надходжень близько 5 $ млрд, тобто майже два річних бюджети. Можна було збудувати багатостраждальний міст на Троєщину і нову гілку метро", – вважає він.

Крім того, член команди Пальчевського, який відповідає за економічну програму, представив рішення проблеми.

"В рамках програми політичної сили Андрія Пальчевського я пропоную відмовитися від виділення земельних ділянок будівельним компаніям в оренду. Адже це виглядає абсурдно, коли замовник користується територією під забудову житлового комплексу, орендуючи її на 4-5 років на період проектування і будівництва. Києву потрібно відмовитися від передачі земельних ділянок в оренду, адже навіть найпрозоріші аукціони не дають місту чесну ціну. Оренда – це по суті, "законне" прикриття корупції. У міста залишилося не так багато вільних територій, але все ще досить", – резюмував Олексій Кущ.

Раніше, економіст з команди Пальчевського розповів, як знизити вартість газу для населення на 30%.