Екологічна катастрофа під Києвом: названа головна загроза

Ситуація навколо сіл Крюківщина та Тарасівка під Києвом дійсно склалася критичною через звалище і фільтрат, який стікає у річки.

Про це ефірі ObozTV заявила координатор програми по прісноводним ресурсам України Ольга Денищик.

"Ситуація там дійсно дуже серйозна, тим більше, що вона ускладнюється тим, що дуже складно передбачити, яке саме сміття на тому сміттєсховищі. В Україні скидаються не тільки побутові відходи, а й, наприклад, і лампи з ртуттю. Непередбачуваний той фільтрат, який стікається з цього смітника. Тому ситуація критична. Необхідно зробити все, щоб цей фільтрат не потрапив у річки, не потрапив у Дніпро. Від цього буде залежати здоров'я тих дітей, які будуть купатися, людей, які будуть використовувати воду з цієї річки", - наголосила вона.

При цьому Денищик визнала, що шкоди екосистемі вже завдано.

"До чого це призведе складно сказати. Все буде залежати від того, що знаходиться у цьому фільтраті, яка його кількість і як довго він буде витікати. У тому, що екосистема постраждає, в цьому сумнівів ніяких немає. Все буде залежати від того, яка кількість води, яке буде течія і як далеко цей фільтрат піде. Зрозуміло, що необхідно цю проблему дослідити. В першу чергу акцент буде робитися на здоров'я і безпеку людей, які живуть на цій території", - наголосила еколог.

Як повідомляв "Обозреватель", у промисловій зоні Запоріжжя виявили звалище медичних відходів.