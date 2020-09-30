"Екологічна альтернатива" запропонувала, як вирішити проблему зі сміттям у Києві

Партія "Екологічна альтернатива" запропонувала свій план вирішення проблеми з відходами у Києві. Політсила заявила, що у столиці має бути побудований сучасний завод з переробки та утилізації побутових відходів.

Про це сказано у повідомленні партії у Facebook. На переконання сили, "пхати" усі без розбору відходи у топки сміттєспалювального заводу "Енергія" – нераціонально та згубно для довкілля.

"У столиці обов’язково має бути побудований сучасний завод з переробки та утилізації побутових відходів. Такий, що працює за останніми світовими технологіями та зовсім не шкодить довкіллю. Подібні підприємства розташовані у європейських містах, при цьому не десь на околиці, а в центрі – бо вплив на екологію від них мізерний", – сказано у повідомленні.

У партії нагадали, що, до прикладу, сміттєпереробний завод у Копенгагені перетворює відходи на тепло та енергію для 150 тисяч квартир. При цьому там встановлена така потужна система очистки диму, що на даху підприємства офіційно відкрили штучний гірськолижний схил для усіх бажаючих. Тобто за всіма показниками знаходитись поруч безпечно для здоров’я.

Завод "Енергія" у Києві Екологічна альтернатива / Facebook

Сміттєпереробний завод у Копенгагені Екологічна альтернатива / Facebook

"Ми не бачимо критичних перешкод, щоб змінити сміттєпереробну галузь та впровадити у столиці цивілізовані практики управління відходами. "Екологічна альтернатива" готова забезпечити умови для будівництва сучасного сміттєпереробного заводу в Києві до 2025 року. Зробимо місто чистим та екологічно безпечним!", – зазначили у партії.