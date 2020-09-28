'Екологічна альтернатива' провела акцію проти заводу 'Енергія' у Києві. Відео

Політична партія "Екологічна альтернатива" у понеділок, 28 вересня, провела у Києві акцію проти сміттєспалювального заводу "Енергія".

Як повідомив у Facebook кандидат у мери столиці Єгор Фірсов, метою акції було провернути увагу на застаріле та шкідливе підприємство "Енергія", яке знаходиться на Лівому березі міста. За його словами, завод краще закрити.

"Чи може місто обійтися без сміттєспалювального заводу взагалі? Так, якщо йдеться про застаріле, витратне і шкідливе підприємство як "Енергія". У перспективі місту вигідніше закрити його, а територію рекультивувати і розвивати. Наприклад, як популярний рекреаційний об'єкт. Адже небезпечний завод знаходиться відразу на березі озера Вирлиця. Поруч ще кілька озер з каскаду Дніпра. А от зелених зон майже нема. Може, саме час подумати про проєкт нового екопарку замість топки для відходів?", – написав він.

За словами Фірсова, мешканці лівого берега столиці, особливо Дарницького району, Позняків, Осокорків, Бортничів, з перших вуст можуть розказати про загрозливе сусідство із сміттєспалювальним заводом "Енергія". "Щодня вони з надією дивляться з вікон своїх висоток на гігантські смердючі труби і моляться, аби вітер не віяв у бік щільної забудови. Але самі молитви не захистять від комплексу небезпек, яке створює одне з найбільш брудних підприємств Києва", – зазначив Фірсов.

За переконання кандидата у мери, у Києві має бути побудований сміттєпереробний завод за останніми світовими технологіями – такий, як у Відні чи у Копенгагені.

"Сьогодні у цивілізованому світі сміття – це цінний ресурс. Натомість, для нашого міста, сміття – це найгірший ворог: несанкціоновані звалища майже у кожному мікрорайоні, від яких у повітря викидаються шкідливі речовини і труять киян. Місто потребує генерального прибирання, інвентаризації звалищ та ударної роботи міського благоустрою. Якщо цій проблемі приділити увагу, то несанкціоновані звалища можна прибрати за рік. І ми знаємо, як це зробити", – написав Фірсов.