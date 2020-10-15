"Екоальтернатива" запропонувала план боротьби зі зміною клімату для Києва

У партії "Екологічна альтернатива" представили свій план щодо зменшення та попередження загроз, які постають перед Києвом через зміну клімату.

На сторінці політсили у Facebook нагадали, що глобальна зміна клімату відбувається у всьому світі та зокрема й у Києві.

"Кожне десятиріччя у нас стає більш спекотним за попереднє. Лише за минулий рік у столиці 36 разів було побито температурні рекорди! Також скорочується кількість опадів, що створює ризики по забезпеченню прісною водою та підвищує ймовірність пожеж", – сказано у повідомленні.

У "Екоальтернативі" зазначили, що для того аби зменшити та попередити кліматичні загрози та адаптувати місто до незворотних змін діяти треба негайно. Це має стати обов’язковим пунктом плану, згідно з яким буде розвиватись сучасний Київ, переконані у партії.

Так, "Екологічна альтернатива" пропонує низку таких заходів:

реалізувати план адаптації міської інфраструктури до змін клімату за міжнародним прикладом.

Пристосувати вуличний простір до аномальної спеки та сильних опадів, збільшити кількість зелених та синіх зон у місті.

Втілити у життя схему перетворення Києва у вуглецево-нейтральне місто до 2050 року.

Підвищити ефективність використання енергії у будинках, проводячи модернізацію та залучаючи приватні інвестиції.

Зменшити енергоспоживання будівель Києва на 25% до 2030 року, на 70% – до 2050 року.

"Це – лише частина обов’язкових дій, яких потребує справжня європейська столиця сьогодні, коли весь світ зосереджений на протидії кліматичним змінам та їх катастрофічним наслідкам. "Екологічна альтернатива" йде до Київради для того, щоб просувати та реалізовувати подібні рішення!", – сказано у повідомленні політсили.