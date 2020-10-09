"Екоальтернатива" закликала владу Києва заборонити експлуатацію тварин в цирках. Відео

У Києві активісти закликали владу заборонити використання диких тварин у цирках, а також запровадити адміністративну відповідальності за такі дії.

З підтримкою такої ініціативи киян, які раніше неодноразово виходили з протестами під стіни Національного цирку України в столиці, виступили члени організації Екологічна Альтернатива. Про це йдеться у їхньому повідомленні та ролику на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Екоактивісти підкреслили, що тваринам однозначно не місце в цирку. Адже там вони все життя змушені проводити в тісних клітках без доступу сонячного світла. Зокрема, циркових тварин виводять звідти тільки під час вистав і змушують виконувати трюки та дії, що не є для них природніми.

"Наприклад, в цирках тигрів заставляють стрибати у вогняне кільце, хоча загальновідомо, що тигри панічно бояться вогню. Методи дресури в цирку не відрізняються гуманністю: недогодовування, штрикання гострими палками, електрошокер, батіг та побої. У застінках цирку багато болю і страждань ні в чому не винних живих істот", – підкреслили члени Ековльтернативи.

Вони зазначили, що, нажаль, це часто не усвідомлюють дорослі, коли приводять дітей на вистави з тваринами.

"Такому поводженню з братами меншими ми хочемо навчати наших дітей? Цирк має бути і буде без тварин! Екологічна Альтернатива підтримує заборону використання тварин у цирках!" – підсумували активісти.

Вони також анонсували зустріч із керівництвом КМДА, аби нарешті зрушити з місця вирішення цієї проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2019-го в Києві остаточно заборонили існування цирків шапіто, в яких утримували тварин. Так, Окружний адміністративний суд столиці підтвердив законність відповідного рішення КМДА від 2017 року.