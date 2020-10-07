"Екоальтернатива" розповіла, як забезпечити киян питною водою

Гліб Іванов Кияни 15:45, 7.10.2020

Команда партії "Екологічна альтернатива" та кандидат у мери Києва Єгор Фірсов представили свій план по забезпеченню киян питною водою.

На Facebook-сторінці політсили нагадали, що 69% питної водопровідної води у Києві не відповідає жодним санітарним нормам.

"Фактично, ми змушені вживати технічну воду, хоча кілька років тому нам обіцяли, що ситуація зміниться. Мережі столиці застарі й давно потребують оновлення, а очисні споруди Київводоканалу не працюють належним чином. Столиця потребує нової водної політики!" – сказано у повідомленні.

Команда партії запропонувала такі рішення:

  • ми зробимо усе, щоб реконструювати Бортницьку станцію аерації, яка очищує стічні води Києва та області. Модернізація Київводоканалу – це наш пріоритет!

  • Оновимо існуючу технологічну схему на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях.

  • Запровадимо нові та найбільш сучасні засоби очищення води згідно європейських стандартів та норм.

  • Обладнаємо систему дощової каналізації міста очисними спорудами, щоб водойми не забруднювалися.

  • Змусимо підприємства очищувати воду, яку вони використовують.

"Питна вода з-під крану – це не утопія! Ми готові наполегливо працювати для того, щоб кияни отримували дійсно чисту воду прямо до своїх осель. Підтримуй Екологічну Альтернативу, тому що це більше ніж політика, це особисте!" – сказано у повідомленні.

Єгор Фірсов / Facebook
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