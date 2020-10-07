"Екоальтернатива" розповіла, як забезпечити киян питною водою

Команда партії "Екологічна альтернатива" та кандидат у мери Києва Єгор Фірсов представили свій план по забезпеченню киян питною водою.

На Facebook-сторінці політсили нагадали, що 69% питної водопровідної води у Києві не відповідає жодним санітарним нормам.

"Фактично, ми змушені вживати технічну воду, хоча кілька років тому нам обіцяли, що ситуація зміниться. Мережі столиці застарі й давно потребують оновлення, а очисні споруди Київводоканалу не працюють належним чином. Столиця потребує нової водної політики!" – сказано у повідомленні.

Команда партії запропонувала такі рішення:

ми зробимо усе, щоб реконструювати Бортницьку станцію аерації, яка очищує стічні води Києва та області. Модернізація Київводоканалу – це наш пріоритет!

Оновимо існуючу технологічну схему на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях.

Запровадимо нові та найбільш сучасні засоби очищення води згідно європейських стандартів та норм.

Обладнаємо систему дощової каналізації міста очисними спорудами, щоб водойми не забруднювалися.

Змусимо підприємства очищувати воду, яку вони використовують.

"Питна вода з-під крану – це не утопія! Ми готові наполегливо працювати для того, щоб кияни отримували дійсно чисту воду прямо до своїх осель. Підтримуй Екологічну Альтернативу, тому що це більше ніж політика, це особисте!" – сказано у повідомленні.