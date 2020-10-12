"Екоальтернатива" представила план із примноження зелених зон Києва

У партії "Екологічна альтернатива" виступили за збереження та примноження зелених зон у Києві та свідомо відмовилися від білбордів.

На сторінці партії у Facebook зазначили, що столиця розвивається, збільшується кількість її мешканців і забудов, що зі свого боку потребує облаштування додаткових парків, скверів, зон відпочинку та рекреації.

"Зелені зони у містах мають велике значення для довкілля, адже допомагають ліквідувати забруднення повітря, регулювати тепловий режим, знижують рівень шуму. Над одним квадратним кілометром міської території міститься в 500 разів більше пилу, ніж над такою самою площею, покритою зеленими насадженнями. І це вже не кажучи естетичний та санітарний стан міста!" – сказано у повідомленні.

У політсилі нагадали, що за даними Державного агентства лісових ресурсів, лише 37,2% території Києва вкрито зеленими насадженнями.

"За цим показником ми суттєво відрізняємось від європейських столиць не в кращий бік. Наприклад, залісненість Берліну складає 46% території. У нашій же столиці під загрозою забудови опинилися і парки, і сквери, і узбережжя", – зауважили у "Екоальтернативі".

Партія запропонувала такі рішення:

забезпечити визначення меж та призначення земельних ділянок.

Закріпити за деякими з них статус земель рекреаційного призначення та зон відпочинку.

Розширити та створити нові території та об’єкти природно-заповідного фонду в межах Києва.

Обслуговувати та захищати площі зелених й блакитних зон у місті.

Впровадити зміни до генплану територій щодо збільшення територій зеленої інфраструктури.

"Досить нищити зелені зони міста! Екологічна альтернатива готова вже зараз просувати виконання відповідних рішень у Київраді", – додали у партії.