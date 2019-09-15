Довелося вирізати двері: в Києві згоріла квартира з людьми. Фото і відео

15 вересня, в Києві подружня пара загинула при пожежі в багатоквартирному будинку. Чоловік і дружина задихнулися димом.

Про це повідомив "Інформатор". Вогонь спалахнув близько 23:00 на вулиці Лаврська, 4в. В результаті пожежі вщент вигоріла одна з квартир (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Місце трагедії "Інформатор"

Щоб потрапити всередину приміщення рятувальникам довелося вирізати двері, що були замкнуті зсередини. Всередині вони знайшли тіла двох пенсіонерів.

Обставини трагедії встановлюються. На місці події працювала ДСНС, поліція і "Швидка допомога".

Пожежа спалахнула в будинку на вулиці Лаврській "Інформатор"

Квартира на третьому поверсі вигоріла вщент "Інформатор"

Інцидент стався в ніч на неділю 15 вересня "Інформатор"

Рятувальникам довелося вирізати двері "Інформатор"

На місці події працювали пожежники і рятувальники "Інформатор"

Поліція встановлює причини події "Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Київ накрила ціла хвиля пожеж.

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