Головна Новини
15 вересня • оновлено в 12:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Довелося вирізати двері: в Києві згоріла квартира з людьми. Фото і відео

3.2т Читати матеріал російською

15 вересня, в Києві подружня пара загинула при пожежі в багатоквартирному будинку. Чоловік і дружина задихнулися димом.

Про це повідомив "Інформатор". Вогонь спалахнув близько 23:00 на вулиці Лаврська, 4в. В результаті пожежі вщент вигоріла одна з квартир (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Місце трагедії

Місце трагедії

"Інформатор"

Щоб потрапити всередину приміщення рятувальникам довелося вирізати двері, що були замкнуті зсередини. Всередині вони знайшли тіла двох пенсіонерів.

Новини
Головний біль і блювота: лікар розповіла про наслідки пожеж на Київщині

Обставини трагедії встановлюються. На місці події працювала ДСНС, поліція і "Швидка допомога".

Пожежа спалахнула в будинку на вулиці Лаврській

Пожежа спалахнула в будинку на вулиці Лаврській

"Інформатор"

Квартира на третьому поверсі вигоріла вщент

Квартира на третьому поверсі вигоріла вщент

"Інформатор"

Інцидент стався в ніч на неділю 15 вересня

Інцидент стався в ніч на неділю 15 вересня

"Інформатор"

Рятувальникам довелося вирізати двері

Рятувальникам довелося вирізати двері

"Інформатор"

На місці події працювали пожежники і рятувальники

На місці події працювали пожежники і рятувальники

"Інформатор"

Поліція встановлює причини події

Поліція встановлює причини події

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Київ накрила ціла хвиля пожеж.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пожежа в Києві
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel