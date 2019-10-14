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14 жовтня • оновлено в 21:11
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ДТП зі швидкою в Києві: момент кривавої трагедії потрапив на відео

1.4т Читати матеріал російською

Момент смертельної ДТП з машиною швидкої допомоги в Києві потрапив на камери відеоспостереження.

Запис опубликовано на сторінці групи "Київ оперативний" в Facebook. В результаті трагедії загинуло двоє людей, ще п'ятеро постраждали - серед них діти.

На кадрах видно, як Peugeot влетів в бік швидкої, через сильний удар карету перекинуло на бік, а легковик сильно закрутило на дорозі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в центрі Києва машина швидкої допомоги перекинулася разом з медиками і пацієнтом. Тоді аварія сталася на перетині вулиць Жилянської і Антоновича.

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Україна Київ
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