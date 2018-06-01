У Києві вантажівка збила двох людей на переході. Фото 18+

У Києві 1 червня на вул. Щербаківського водій вантажівки на пішохідному переході збив одразу двох людей.

За попередніми даними, постраждалими є співробітники шляхово-експлуатаційного управління Шевченківського району, розповіли очевидці в групі Facebook dtp.kiev.ua.

"ДТП було годину назад, а на асфальті залишилися кров і речі потерпілих", - повідомили свідки.

Місце аварії

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

Telegram "Київ Оперативний"

Обох постраждалих госпіталізували в критичному стані.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві авто збило велосипедиста на пішохідному переході.