У Києві вантажівка збила двох людей на переході. Фото 18+

У Києві 1 червня на вул. Щербаківського водій вантажівки на пішохідному переході збив одразу двох людей.
За попередніми даними, постраждалими є співробітники шляхово-експлуатаційного управління Шевченківського району, розповіли очевидці в групі Facebook dtp.kiev.ua.
"ДТП було годину назад, а на асфальті залишилися кров і речі потерпілих", - повідомили свідки.
Місце аварії
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Telegram "Київ Оперативний"
Telegram "Київ Оперативний"
Обох постраждалих госпіталізували в критичному стані.
Як писав OBOZREVATEL, в Києві авто збило велосипедиста на пішохідному переході.