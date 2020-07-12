ДТП під Києвом влаштував уродженець РФ, раніше судимий за смертельну аварію, – журналіст

Винуватець ДТП в Козині, в результаті якого загинула сім'я з дітьми, раніше відбував покарання за ще одну смертельну аварію.

Про це в Facebook повідомив журналіст Василь Крутчак. За його словами, водій Антон Желепа 1981 року народження є уродженцем Росії, а саме міста Штокове-17 Приморського краю. Однак у нього є паспорт громадянина України.

"Раніше судимий: 13.11.2007 року Печерським районним судом Києва за ч.2 ст.345 КК України до 4 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки;

27.09.2010 року Васильківським районним судом Київської області за ч.2 ст.286 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки", – написав журналіст.

Антон Желепа. Фото - соцмережі

Антон Желепа. Фото - соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, в результаті ДТП під Києвом на Старообухівській трасі загинули чотири людини: чоловік з дружиною, а також 8-річна дівчинка померли майже одразу, а 10-річний хлопчик – в лікарні. За життя ще одного 12-річну дитину борються лікарі.