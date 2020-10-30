ДТП на Майдані в Києві: стало відомо, хто загинув і постраждав під колесами Land Rover

Вікторія Довгань Кияни 23:03, 30.10.2020 Оновлено: 23:26, 30.10.2020

Серед загиблих в результаті смертельної ДТП на Майдані Незалежності в Києві, яка трапилася 30 жовтня, – дві жінки 40 і 70 років.

Про це повідомляється на сторінці "Типовий Київ" у Facebook. Крім того, з'явилася інформація про постраждалих. Серед них – діти.

Зокрема, від удару автомобіля серйозних травм зазнали мати з дитиною. Вони у важкому стані. Ще одна дитина була госпіталізована через сильний шок від побаченого.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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