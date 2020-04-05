ДТЕК Київські електромережі оперативно повернув світло центру Києва після аварії

Співробітники ДТЕК Київські електромережі в короткі терміни ліквідували складну аварію, що сталася в кабельному колекторі на вулиці Хрещатик.

Станом на 10.45 енергетики повернули світло у 69 будинків із 80 із знеструмленних, станом на 12.58 – світло було поновлене у всіх будівлях, йде мова в повідомлені компанії.

"ДТЕК Київські електромережі повернув клієнтам світло – рекордно шкидко. В середньому на ліквідацію аварії на одній лінії енергетики витрачають 1-2 години. Ця аварія в колекторній зачепила 17 ліній. Нам вдалося підключити більшість споживачів до резервного живлення і повернути в їх домівки світло всього за 3 години", – повідомив генеральний директор ДТЕК Київські Електромережі Маріс Куніцкіс.

Він додав, що з лінії, пошкоджені через аварію, живлять велику кількість клієнтів першої та другої категорії – споживачів, яким гарантовано безперебійне постачання електроенергії. Роботу ускладнювало також те, що пожежа поширювалась надзвичайно швидко. Тому енергетики вимушені були постійно відключати нові кабелі з різних підстанцій.

Наразі ДТЕК Київські електромережі відновив електропостачання 80 будівель, знеструмлених в результаті загоряння в колекторі, який експлуатується міськими комунальними службами. Всі вони були заживлені від резервних джерел живлення. До дизельних генераторів ДТЕК Київські електромережі підключено будівлі ТРК "Київ", готель "Дніпро" та ТРЦ "Глобус", 2 будинки за адресою вул. Грушевского 4а и 4б.

Енергетики зможуть приступити до обстеження та аварійно-відновлювальних робіт на постраждалих від пожежі кабельних лініях після того, як закінчаться основні роботи по ліквідації пожежі і вивітрювання підземного приміщення.

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