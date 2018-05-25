"Додатковий бонус": у Києві відвідувачів кафе обурив сюрприз у страві

У Києві в закладі "Культ" в Дарницькому районі відвідувачі виявили в їжі таргана.

Вони заявили, що на прохання принести книгу скарг персонал надав їм її незареєстрованою і без печаток, пишуть в групі dtp.kiev.ua в Facebook.

"У відбивній у вигляді приємного бонусу попався смажений тарган в клярі. На прохання принести книгу скарг, принесли незареєстровану, без печаток і реєстраційного номера, півкниги було списано негативними відгуками, на які не було відповіді. Поліція була викликана, заява написана", - написали в групі.

dtp.kiev.ua

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У коментарі для OBOZREVATEL директор закладу Дмитро заявив, що книга скарг у нього справжня і законна.

"З документами у мене все в порядку, а в іншому - я залишуся без коментарів. Книга скарг не може бути підробленою, вона справжня, у нас з нею все в порядку", - заявив директор "Культа".

"Печать і справді необов'язкова, а ось всі інші поля в книзі скарг, включно з реєстраційним номером, назвою та адресою закладу ― повинні бути", - пояснив нам у коментарі юрист Валентин Рижак.

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