Добудовує собі поверх: у Києві мешканці залишилися без даху через високопоставлену чиновницю. Фото

Мешканці історичного будинку по вулиці Леонтовича, 1 в Києві залишилися без даху через ремонт і перепланування, які розпочала головний внутрішній аудитор НАК "Нафтогаз" Олена Коротчук.

Про це написала в Facebook киянка Марина Кунець, опублікувавши підтверджуючі фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ви хотіли коли-небудь квартиру в центрі Києва? З видом на Володимирський Собор і видовими балконами з обох боків? У будинку року 1900-го на Леонтовича? У мене там квартира на останньому поверсі. Рік тому нам "пощастило" стати сусідами з Оленою, яка купила відразу 2 квартири на нашому поверсі і відразу почала ремонт", – розповіла вона.

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Будинок на Леонтовича залишився без даху Facebook Марини Кунець

Мешканка будинку зазначила, що фактично ремонт у квартирах триває цілодобово. "Робітники живуть у цій квартирі, тому можуть почати бурити о 7 ранку на вихідних. Так триває вже цілий рік. Ми неодноразово зверталися до Олени, щоб припинити це, однак останні кілька місяців вона перестала відповідати на телефонні дзвінки і повідомлення в месенджерах", – поділилася вона.

Пізніше Коротчук відповіла сусідам, що незручності дійсно можуть інколи з'являтися, але пообіцяла зробити все, щоб вирішити проблему.

Мешканці, дізнавшись, що аудитор хоче поміняти дах, запропонували зробити це по всьому будинку і поділити витрати. "А потім дама зникла. І ігнорує мешканців і власників квартир цього будинку досі, паралельно ведучи ремонт у себе в хоромах. Але сьогодні у мене зірвало дах у буквальному сенсі, тому що приїхавши на квартиру після відпустки я виявила, що даху немає", – розповіла Кунець.

Будинок на Леонтовича залишився без даху Facebook Марини Кунець

Будинок на Леонтовича залишився без даху Facebook Марини Кунець

Будинок на Леонтовича залишився без даху Facebook Марини Кунець

Причиною, за її словами, стало будівництво додаткових поверхів і тераси.

"Ми викликали поліцію, тому що дуже хочеться побачити дозвільні документи на будівництво, а ще на приватизацію частини даху, яка ж начебто в спільній власності мешканців", – пише жінка.

Коротчук показати дозвіл відмовилася зі словами "Ми нікому нічого не винні".

За словами мешканців, після того, як із будинку зняли дах, у коридорі між квартирами почала сипатися штукатурка зі стелі, а через отвори в будинок під час опадів почала потрапляти вода.

Мешканці будинку звинувачують Олену Коротич Facebook Марини Кунець

Мешканці будинку звинувачують Олену Коротич Facebook Марини Кунець

Мешканці будинку звинувачують Олену Коротич Facebook Марини Кунець

Будинок на Леонтовича в Києві залишився без даху Facebook Марини Кунець

"Це як взагалі називається, Олено? І це глобально дрібниці в порівнянні з тим, якщо будинок завалиться. Ви ж не робили ніякого спецобстеження з заходами в усі квартири, перевіркою стін, перепланувань. Як спиться вночі Вам, міцно?" – обурилася Кунець.

Будинок на Леонтовича в аварійному стані Facebook Марини Кунець

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