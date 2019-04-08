Добу пролежав у вагоні: у Києві в електричці знайшли труп 36-річного чоловіка

У Києві на Дарницькому залізничному вокзалі вранці 8 квітня виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося в останньому вагоні електрички, між сидіннями, на другому шляху станції.

Передбачається, що чоловік пролежав у вагоні добу, пише "Інформатор". на тіло звернули увагу пасажири.

На місце прибули медики, але, на жаль, їм залишалося тільки констатувати смерть. При огляді особистих речей був виявлений паспорт чоловіка.

"Інформатор"

Померлим виявився житель Полтавської області 1983 року народження. Попередньо, на тілі слідів насильницької смерті не виявили.

Через роботу правоохоронців рух електрички зупинили. Всі деталі інциденту і причину смерті встановить слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві неподалік від метро "Лук'янівська" 1 лютого виявили труп чоловіка з закривавленою грудьми. Тіло лежало посеред вулиці.

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