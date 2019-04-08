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Добу пролежав у вагоні: у Києві в електричці знайшли труп 36-річного чоловіка

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У Києві на Дарницькому залізничному вокзалі вранці 8 квітня виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося в останньому вагоні електрички, між сидіннями, на другому шляху станції.

Передбачається, що чоловік пролежав у вагоні добу, пише "Інформатор". на тіло звернули увагу пасажири.

На місце прибули медики, але, на жаль, їм залишалося тільки констатувати смерть. При огляді особистих речей був виявлений паспорт чоловіка.

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Добу пролежав у вагоні: у Києві в електричці знайшли труп 36-річного чоловіка

"Інформатор"

Померлим виявився житель Полтавської області 1983 року народження. Попередньо, на тілі слідів насильницької смерті не виявили.

Через роботу правоохоронців рух електрички зупинили. Всі деталі інциденту і причину смерті встановить слідство.

Добу пролежав у вагоні: у Києві в електричці знайшли труп 36-річного чоловіка
Добу пролежав у вагоні: у Києві в електричці знайшли труп 36-річного чоловіка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві неподалік від метро "Лук'янівська" 1 лютого виявили труп чоловіка з закривавленою грудьми. Тіло лежало посеред вулиці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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