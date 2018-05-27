"Добиралися в єб***": російський блогер жорстко висловився про фінал ЛЧ у Києві

Російський блогер Рустем Адамагов жорстко висловився про проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві, заявивши, що організаторам варто було б обрати інше місто для проведення такого матчу.

"Співчуваю людям, які з труднощами добиралися до футболу в ці є*еня, щоб у першому таймі не побачити нічого, крім сліз Салаха й Карвахаля", - написав блогер у своєму Twitter.

"Чому не можна такі футбольні свята проводити десь у нормальних європейських країнах", - продовжив він.

При цьому пізніше він різко змінив свою думку та вибачився перед українцями, заявивши, що Київ - чудове місто.

"Хочу вибачитися перед киянами за вчорашні "є*еня". Я, звичайно, не маю рації. Київ відмінне місто й ніякі не є*еня. І те, що в ньому провели фінал ЛЧ, дуже добре. За нациків і "Галичину" я чіпляти не перестану, але вчора був не правий" - написав Адагамов.

Співчуваю людям, які насилу добиралися до футболу в ці ебеня, щоб в першому таймі не побачити нічого, крім сліз Салаха і Карвахаля. - Рустем Адагамов (@adagamov) 26 травня 2018 р

Хочу вибачитися перед киянами за вчорашні "ебеня". Я, звичайно, не має рації. Київ відмінне місто і ніякі не ебеня. І те, що в ньому провели фінал ЛЧ, дуже добре. За нецікаво і "Галичину" я чіпляти нема перестану, але вчора був не правий.



Фото з 2007 р https://t.co/pfqSjxCXsW pic.twitter.com/b4ADPadSz0 - Рустем Адагамов (@adagamov) 27 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Адагамов розлютив мережу постом про Україну.