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"Добиралися в єб***": російський блогер жорстко висловився про фінал ЛЧ у Києві

3.3тЧитати новину російською

Російський блогер Рустем Адамагов жорстко висловився про проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві, заявивши, що організаторам варто було б обрати інше місто для проведення такого матчу.

"Співчуваю людям, які з труднощами добиралися до футболу в ці є*еня, щоб у першому таймі не побачити нічого, крім сліз Салаха й Карвахаля", - написав блогер у своєму Twitter.

"Чому не можна такі футбольні свята проводити десь у нормальних європейських країнах", - продовжив він.

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При цьому пізніше він різко змінив свою думку та вибачився перед українцями, заявивши, що Київ - чудове місто.

"Хочу вибачитися перед киянами за вчорашні "є*еня". Я, звичайно, не маю рації. Київ відмінне місто й ніякі не є*еня. І те, що в ньому провели фінал ЛЧ, дуже добре. За нациків і "Галичину" я чіпляти не перестану, але вчора був не правий" - написав Адагамов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Адагамов розлютив мережу постом про Україну.

Особа
Рустем Адагамов
Місце
УкраїнаКиїв
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