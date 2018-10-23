До Троєщини: Кличко назвав терміни будівництва нової гілки метро в Києві

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження з новими термінами будівництва Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену.

Як сказано в розпорядженні мера, будівництво "від кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо" буде здійснено до 2025 року.

Відзначається, що в період 2018-2020 років повинна бути забезпечена розробка всієї необхідної проектної документації. Замовником робіт, згідно з розпорядженням, вказано комунальне підприємство "Київський метрополітен".

Також заступнику голови КМДА Дмитру Давтяну щоквартально повинен направлятися звіт про виконання розпорядження мера.

Четверта гілка метро повинна пролягати від Кільцевої дороги через аеропорт "Київ" (Жуляни), Центральний залізничний вокзал, проспект В'ячеслава Чорновола, а далі через Поділ і Подільсько-Воскресенський міст на Русанівку і Троєщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 1980-х роках у Києві планували побудувати і запустити 5 ліній метрополітену до початку 2000-х років.