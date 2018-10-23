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До Троєщини: Кличко назвав терміни будівництва нової гілки метро в Києві

11.7тЧитати матеріал російською

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження з новими термінами будівництва Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену.

Як сказано в розпорядженні мера, будівництво "від кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо" буде здійснено до 2025 року.

Відзначається, що в період 2018-2020 років повинна бути забезпечена розробка всієї необхідної проектної документації. Замовником робіт, згідно з розпорядженням, вказано комунальне підприємство "Київський метрополітен".

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Також заступнику голови КМДА Дмитру Давтяну щоквартально повинен направлятися звіт про виконання розпорядження мера.

Четверта гілка метро повинна пролягати від Кільцевої дороги через аеропорт "Київ" (Жуляни), Центральний залізничний вокзал, проспект В'ячеслава Чорновола, а далі через Поділ і Подільсько-Воскресенський міст на Русанівку і Троєщину.

До Троєщини: Кличко назвав терміни будівництва нової гілки метро в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 1980-х роках у Києві планували побудувати і запустити 5 ліній метрополітену до початку 2000-х років.

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Тема
Київське метро
Особа
Віталій Кличко
Місце
УкраїнаКиїв
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Прокопчук Светлана
Прокопчук Светлана
А какую проектную документацию ждет Кличко если этот мост уже строят более 10 лет??? Или начали строительство без проекта???Очередная брехня и воровство денег !!!!
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Kom AV
Kom AV
Что то это мне в очередной раз напоминает слова из похождений Ходжи Насреддина - «Или ишак сдохнет, или султан помрёт»… Я конечно не в курсе, но хоть один прожект Кличко выполнил, кроме переименовании улиц...
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Украинцы вы без русских стали никем ))Сами ...ну ничего не в состоянии сделать
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Иванова Елена, мадам, а почему не наоборот? Почему русские не ездят строить на Украину, в Молдавию? Ведь нацики убеждали, что "москали усэ зъйилы"? :-)
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Иванова Елена
Иванова Елена
Andreevski Andrey, Это поэтому на россии строят ВСЕ украины, молдаване и т.Д.! помолчал бы лучше, дятел!!!
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