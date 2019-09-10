До сліз: Сенцов показав зворушливі фото у Києві

Звільнений з полону Кремля український режисер Олег Сенцов побував у Києві у місцях, де його підтримували весь цей час.

Так, у мережі були опубліковані фото з колишнім полоненим на тлі Києво-Могилянської академії та магазину "Всі.Свої". На цих будівлях були вивішені величезні банери із закликом відпустити режисера на волю.

Після свого порятунку Сенцов побажав відвідати саме ці заклади. Щоправда, як пишуть очевидці, побувати наодинці йому не вдалося. Шанувальники і тут його не відпускали.

Олег Сенцов біля магазину "Всі.Свої" Facebook Ірини Ромалійскої

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його у керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

7 вересня з російського полону повернулося 35 українців, серед яких і український режисер Олег Сенцов.

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