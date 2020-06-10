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10 червня • оновлено в 15:41
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До Києва за дітьми від сурогатних матерів приїхали батьки: зворушливі фото першої зустрічі

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Батьки деяких немовлят, яких народили сурогатні матері в Україні, і які через закриття кордонів перебували у київському готелі "Венеція", прилетіли забрати дітей.

Зокрема, подружні пари прибули з Аргентини й Іспанії. Про це повідомляє hromadske.ua на сторінці у Facebook .

"Вони не бачили дітей через карантин і закриті кордони. Немовлята перебували у готелі в Києві", – підкреслили у повідомленні.

Батьки-іноземці прилетіли забрати немовлят, народжених від українських сурогатних матерів

Батьки-іноземці прилетіли забрати немовлят, народжених від українських сурогатних матерів

hromadske.ua

У мережі також були оприлюднені фотографії з моменту першої зустрічі батьків-іноземців зі своїми малюками, яких їм народили українські сурогатні матері.

Батьки-іноземці прилетіли забрати немовлят, народжених від українських сурогатних матерів

Батьки-іноземці прилетіли забрати немовлят, народжених від українських сурогатних матерів

hromadske.ua

Нагадаємо, що 46 немовлят, народжених від сурогатних мам, майже місяць перебували в готелі однієї зі столичних клінік. Історія ж довкола того, що їх через закриття кордонів не могли забрати батьки, спонукала в Україні дискусії про заборону сурогатного материнства.

Батьки-іноземці прилетіли забрати немовлят, народжених від українських сурогатних матерів

Батьки-іноземці прилетіли забрати немовлят, народжених від українських сурогатних матерів

hromadske.ua

Батьки-іноземці прилетіли забрати немовлят, народжених від українських сурогатних матерів

Батьки-іноземці прилетіли забрати немовлят, народжених від українських сурогатних матерів

hromadske.ua

Батьки-іноземці прилетіли забрати немовлят, народжених від українських сурогатних матерів

Батьки-іноземці прилетіли забрати немовлят, народжених від українських сурогатних матерів

hromadske.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Батьки і діти
Місце
Україна Київ
Теги
діти сурогатне материнство
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