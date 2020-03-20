До Києва з регіонів перекинуть бригади лікарів для боротьби з коронавірусом

До Києва на боротьбу з коронавірусів COVID-19 направлять додатково лікарів з регіонів України.

Про це на брифінгу, в п'ятницю, 20 березня, повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

"Також розглядається питання проживання в готелях, які знаходяться поруч з важливими медичними закладами за рахунок держави. Щоб ці установи, які надають допомогу нашим громадянам, які не залишилися без медпрацівників", – зазначив він.

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