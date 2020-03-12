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13 березня • оновлено в 01:04
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До "Борисполя" прибув лайнер з хворими іноземцями з Італії: в МАУ дали роз'яснення

1.7т
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Літак авіакомпанії МАУ, на якому на рейсі PS312 перевозилися пасажири з підозрою на коронавірус, пройде всю необхідну санобробку.

Про це заявив президент компанії Євген Дихне ввечері в четвер, 12 березня, в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Згідно з інструкціями Міністерства охорони здоров'я ми кожен літак обслуговуємо додатково дезінфекційними засобами. При цьому робиться дезінфекція практично всіх поверхонь в літаку, є спеціальні засоби, виїжджає бригада на літак відразу після висадки пасажирів і проводить повну дезінфекцію", – розповів він.

За його словами, борт завтра вийде на рейси в штатному режимі, але МАУ буде чекати подальших інструкцій від Міністерства охорони здоров'я.

Євген Дихне

Євген Дихне

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко додав, що вже в п'ятницю, 13 березня, буде розглянуто питання щодо санітарно-карантинних заходів в "Борисполі".

"Щодо того, що інші пасажири вийшли без температурного скринінгу – це реальне порушення. І якщо це реально зафіксований факт – за цим піде цілком конкретна реакція. Ми відпрацюємо це питання", – додав він, зазначивши, що вся інформація про пасажирів була у співробітників санепідемстанції ще за півгодини до посадки літака.

Як писав OBOZREVATEL, до Києва з Мілана прибув літак з хворими іноземцями, про що розповів один з пасажирів. При цьому перед вильотом з Італії на коронавірус людей особливо не перевіряли. Всього на борту було до 200 чоловік.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особи
Віктор Ляшко Євген Дихне
Місце
Україна Бориспіль
Тег
МАУ
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