До "Борисполя" прибув лайнер з хворими іноземцями з Італії: в МАУ дали роз'яснення

Літак авіакомпанії МАУ, на якому на рейсі PS312 перевозилися пасажири з підозрою на коронавірус, пройде всю необхідну санобробку.

Про це заявив президент компанії Євген Дихне ввечері в четвер, 12 березня, в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Згідно з інструкціями Міністерства охорони здоров'я ми кожен літак обслуговуємо додатково дезінфекційними засобами. При цьому робиться дезінфекція практично всіх поверхонь в літаку, є спеціальні засоби, виїжджає бригада на літак відразу після висадки пасажирів і проводить повну дезінфекцію", – розповів він.

За його словами, борт завтра вийде на рейси в штатному режимі, але МАУ буде чекати подальших інструкцій від Міністерства охорони здоров'я.

Євген Дихне

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко додав, що вже в п'ятницю, 13 березня, буде розглянуто питання щодо санітарно-карантинних заходів в "Борисполі".

"Щодо того, що інші пасажири вийшли без температурного скринінгу – це реальне порушення. І якщо це реально зафіксований факт – за цим піде цілком конкретна реакція. Ми відпрацюємо це питання", – додав він, зазначивши, що вся інформація про пасажирів була у співробітників санепідемстанції ще за півгодини до посадки літака.

Як писав OBOZREVATEL, до Києва з Мілана прибув літак з хворими іноземцями, про що розповів один з пасажирів. При цьому перед вильотом з Італії на коронавірус людей особливо не перевіряли. Всього на борту було до 200 чоловік.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!