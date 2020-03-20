До Борисполя повернулися 9 літаків із українцями: список міст

У п'ятницю, 20 березня, в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибуло дев'ять літаків з українцями на борту.
Згідно з інформацією на онлайн-табло повітряної гавані авіалайнери вже прибули з Бельгії, Ізраїлю, Домініканської Республіки, Єгипту і ОАЕ.
Також сьогодні очікуються п'ять рейсів з Шарм-ель-Шейха, два рейси з Дубая, два з Хургади, один з Ларнаки, один з Тель-Авіва, один з Франкфурта, один з Амстердама, один з Брюсселя, один з Цюріха і один зі Стамбула.
"Бориспіль"
Крім того, до Києва прибудуть літаки з Лондона, Парижа, Стамбула, Дубаї і Шарджі.
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Нагадаємо, що станом на 19 березня про допомогу в поверненні на батьківщину попросили майже 40 тисяч осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня з Єгипту евакуювали 1,5 тисячі українців, які опинилися заручниками в карантині.
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