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20 березня • оновлено в 15:21
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До Борисполя повернулися 9 літаків із українцями: список міст

1.4т
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У п'ятницю, 20 березня, в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибуло дев'ять літаків з українцями на борту.

Згідно з інформацією на онлайн-табло повітряної гавані авіалайнери вже прибули з Бельгії, Ізраїлю, Домініканської Республіки, Єгипту і ОАЕ.

Також сьогодні очікуються п'ять рейсів з Шарм-ель-Шейха, два рейси з Дубая, два з Хургади, один з Ларнаки, один з Тель-Авіва, один з Франкфурта, один з Амстердама, один з Брюсселя, один з Цюріха і один зі Стамбула.

"Бориспіль"

"Бориспіль"

Крім того, до Києва прибудуть літаки з Лондона, Парижа, Стамбула, Дубаї і Шарджі.

До Борисполя повернулися 9 літаків із українцями: список міст

Скріншот

До Борисполя повернулися 9 літаків із українцями: список міст

Скріншот

До Борисполя повернулися 9 літаків із українцями: список міст

Скріншот

До Борисполя повернулися 9 літаків із українцями: список міст

Скріншот

Нагадаємо, що станом на 19 березня про допомогу в поверненні на батьківщину попросили майже 40 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня з Єгипту евакуювали 1,5 тисячі українців, які опинилися заручниками в карантині.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Бориспіль
Тег
аеропорт Бориспіль
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