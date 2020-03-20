До Борисполя повернулися 9 літаків із українцями: список міст

У п'ятницю, 20 березня, в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибуло дев'ять літаків з українцями на борту.

Згідно з інформацією на онлайн-табло повітряної гавані авіалайнери вже прибули з Бельгії, Ізраїлю, Домініканської Республіки, Єгипту і ОАЕ.

Також сьогодні очікуються п'ять рейсів з Шарм-ель-Шейха, два рейси з Дубая, два з Хургади, один з Ларнаки, один з Тель-Авіва, один з Франкфурта, один з Амстердама, один з Брюсселя, один з Цюріха і один зі Стамбула.

"Бориспіль"

Крім того, до Києва прибудуть літаки з Лондона, Парижа, Стамбула, Дубаї і Шарджі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Нагадаємо, що станом на 19 березня про допомогу в поверненні на батьківщину попросили майже 40 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня з Єгипту евакуювали 1,5 тисячі українців, які опинилися заручниками в карантині.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!