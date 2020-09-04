Дитячий майданчик розмістять біля АЗС: як будують ЖК Берег Дніпра

Якщо ви хочете жити в безпосередній близькості від промзони і ходити пішки до метро не більше 25 хвилин – житловий комплекс комфорт-класу Берег Дніпра саме те, що вам потрібно. Розміщення дитячого майданчика біля резервуарів автозаправної станції буде завжди тримати батьків в тонусі, а відкрита кримінальна справа нікому не дасть нудьгувати після інвестування.

Що не так з цим будівництвом – з'ясовували експерти НЕРУХОМІ.

Вона хотіла б жити на ... березі Дніпра

"Щодня прокидатися від променів сонця і милуватися видами рідного Дніпра. Мрія?" – запитує девелопер Ріел потенційних інвесторів на сайті об'єкту. Потім повідомляє, що подібне бажання можна втілити в реальність з ЖК Берег Дніпра. Як же добре, що мрію можна купити, але спочатку давайте з'ясуємо, чи варта покупка співвідношення ціни і якості.

З огляду на те, що 26-поверховий будинок споруджують на Дніпровській набережній, мешканці 310 квартир зможуть на власні очі спостерігати, як кажуть на сайті: "неймовірне видовище – захід над дніпровськими хвилями". У подібному світлі пропозиція придбати там житло здається привабливою, але в дійсності справи йдуть дещо інакше.

Так, фактично, з одного боку будинку частина жителів зможе побачити Дніпро, але от з іншого – види будуть відкриватися на глибоку промзону. Також девелопер говорить на сайті, що "жоден новий будинок не закриє ваше небо". У цій обіцянці є певна частка лукавства, оскільки поруч будують ЖК Great, який включає 13 будинків по 26 поверхів. Просочитися небу крізь таку забудову буде вельми проблематично, особливо, до погляду жителів нижніх поверхів комплексу Берег Дніпра.

Оптове замовлення

Замовниками будівництва ЖК Берег Дніпра виступають п'ять суб'єктів: ТОВ "Енранзалізобетон", ТОВ "Європолітех", ТОВ "Укрдор Комплект", ТОВ "Київбетон" і фізична особа. Примітно, що право на розпорядження і забудову землі, де зводять комплекс, має лише ТОВ "Енранзалізобетон". Яким чином всі інші учасники "присусідилися" до цього будівництва? Чому замовників п'ять і дозвіл на будівництво містить п'ять адрес земельних ділянок, якщо ділянка забудови ЖК за документами має одну адресу – пров. Заводський, 1? Відповіді на ці питання покриті таємницею. Проаналізувати документи неможливо – їх у Держархбудінскпекціі України вилучило Державне бюро розслідувань у рамках кримінальної справи. На думку слідства, дозвіл було видано чиновниками ДАБІ без належних на те підстав.

Але деякі припущення все ж зробити можна. Ймовірно, "вписуючи" себе в дозвіл, замовники-компаньйони вирішили таким чином перестрахуватися, щоб не залишитися в підсумку ні з чим. Справа в тому, що будівництво житлового комплексу Берег Дніпра – це реалізація великого проекту забудови колишньої промзони Дарницького району житловим кварталом. Кожному із замовників на цій території належить певна частина землі. Для комерційної привабливості проект позиціонується як окремі ЖК Берег Дніпра і ЖК Great. Наприклад, отримані вихідні дані послужили підставою для проєктування обох комплексів.

Варто відзначити, що на земельній ділянці, де споруджується ЖК Берег Дніпра, детальним планом території передбачено розміщення офісного будинку з апартаментами, а не житлового комплексу. До слова, подібне порушення може стати підставою для анулювання документів на будівництво.

В оточенні доріг і заправок

Перш за все необхідно відзначити, що комплекс Берег Дніпра – це комплекс комфорт-класу. Не новина, що українські забудовники по-своєму трактують поняття комфорту. Так, цей ЖК будують на перехресті, де з одного боку прокладено 6-смугову дорогу і 4-смугову – з іншого. Навпроти комплексу знаходиться автозаправна станція. Через паркан від будмайданчику – ще одна. Судячи з генплану, що розміщений на сайті об'єкту, впритул до резервуарів АЗС забудовник планує розташувати кілька паркомісць і, увага, дитячий майданчик. Поєднання досить сміливе та наштовхує на роздуми. Чи варто говорити, що за нормами протипожежної безпеки мінімальна відстань від АЗС до будинку має бути 50 метрів. Але тут взагалі потрібно добре подумати наскільки таке розташування навіть за дотримання норм буде безпечним.

До метро не більше 25 хвилин

На сайті комплексу Берег Дніпра також повідомляють, що "до найближчої станції метро не більше 25 хвилин пішки". Формулювання цікаве і перспективне. Адже що може бути кращим за піші півгодинні прогулянки промзоною до метро? Що завгодно, відповісте ви. І з цим важко буде посперечатися.

В цілому, інформація про відстань до метро корисна. Передбачає уточнення питання у відділі продажів про кількість паркомісць, передбачених проєктом. З огляду на те, що вона ніде не вказана, а візуалізація на сайті, та й площа ділянки, свідчать про ймовірність того, що їх буде недостатньо – цей момент обов'язково варто з'ясувати перед вкладенням своїх коштів в будівництво даного ЖК.

Якщо ви хочете інвестувати в Берег Дніпра

Відзначимо, що за результатами аналізу документів, які є у відкритому доступі, комплекс Берег Дніпра на ресурсі НЕРУХОМІ має низький рейтинг відповідного розділу – 2.5.

Більш детально з невідповідностями, які виявили експерти НЕРУХОМІ, можете ознайомитися на сторінці ЖК Берег Дніпра, у вкладці Документи. Там же інвестори, які все ж розглядають можливість придбання нерухомості в цьому комплексі, знайдуть рекомендації, які можуть мінімізувати ризики.

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