Діставали з-під коліс: у Києві маршрутник збив пішоходів і нарвався на самосуд. Відео з місця ДТП

У четвер, 21 березня, в Києві на Дорогожичах водій маршрутного таксі під номером 155 наїхав на двох пішоходів, порушивши правила дорожнього руху.

Дівчата, які потрапили під колеса горе-маршрутника, переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора. Відповідне відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Одну з потерпілих очевидці буквально дістали з-під маршрутки. Киянок в екстреному порядку госпіталізували.

Відзначається, що перехожі бурхливо відреагували на ДТП і накинулися з кулаками на водія. Подробиці аварії поки не встановлені.

Місце аварії Скріншот з відео

Марштрутка, водій якої влаштував ДТП Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня в Києві відбулася масштабна аварія за участю чотирьох автомобілів.

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