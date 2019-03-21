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Діставали з-під коліс: у Києві маршрутник збив пішоходів і нарвався на самосуд. Відео з місця ДТП

5.1тЧитати матеріал російською

У четвер, 21 березня, в Києві на Дорогожичах водій маршрутного таксі під номером 155 наїхав на двох пішоходів, порушивши правила дорожнього руху.

Дівчата, які потрапили під колеса горе-маршрутника, переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора. Відповідне відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Одну з потерпілих очевидці буквально дістали з-під маршрутки. Киянок в екстреному порядку госпіталізували.

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Відзначається, що перехожі бурхливо відреагували на ДТП і накинулися з кулаками на водія. Подробиці аварії поки не встановлені.

Місце аварії

Місце аварії

Скріншот з відео

Марштрутка, водій якої влаштував ДТП

Марштрутка, водій якої влаштував ДТП

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня в Києві відбулася масштабна аварія за участю чотирьох автомобілів.

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Теми
ДТП в КиєвіНовини Києва та Київської області
Місце
Україна
Тег
ДТП
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Пока нет действующего законодательства и правовых законов по отношению Ко Всем без исключения, самосуд - это единственное решение!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Nikolayev Boris, я оставлю без внимания, шо у вас на аватарке совсем упало! но то такэ! так мы действительно Цеевропа?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
самое противное в этой ситуации, ни одна паскуда из порохолизов, не выскажит своего мнения! бо низя!!!
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