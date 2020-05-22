Що зміниться в метро Києва після карантину: нові правила. Ексклюзив

У київському метрополітені з 25 травня діятимуть нові правила проїзду. Жителям столиці та туристам доведеться дотримуватися дистанції в 1,5 метра, а також носити маски та рукавички.

Про це OBOZREVATEL стало відомо після пресбрифінгу для журналістів, організованому керівництвом метрополітену. Як пояснив керівник підприємства Віктор Брагінський, на станціях з'явилися наклейки для дотримання між пасажирами дистанції в 1,5 метра, щоб мінімізувати ймовірність зараження COVID-19.

Також відомо, що співробітники метро та поліція стежитимуть за тим, щоб усі пасажири при вході були з масками, а також у рукавичках. На станціях уже розвісили застережні плакати, де вказано, що персонал підприємства регулярно здійснюватиме дезінфекцію поручнів, кас, платформ станцій і вагонів потягів.

Позначки в київському метрополітені

Плакати

Плакати

Плакати

Ще одна новинка – установлення повноцінних автоматизованих стендів на станціях. Там буде вся необхідна інформація як про карту метро, так і про Київ. У разі чого кожен пасажир може звернутися до співробітника на станції та попросити про допомогу.

Інформаційний стенд

Водночас у керівництві метрополітену не змогли точно сказати про дату й час запуску сполучення. Тут вони послалися на вищі органи Київської міської адміністрації, а також Кабінет міністрів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада анонсувала запуск метро 25 травня. Такі нововведення в Києві заплановані в рамках ухваленого Кабміном плану виходу з карантину.

Однак у п'ятницю, 22 травня, Міністерство охорони здоров'я заявило, що Київ та ще 11 регіонів не відповідають критеріям ослаблення другого етапу обмежень, тому запуск метро в столиці опинився під питанням.