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У Києві заступник директора гімназії зберігав у кабінеті боєприпаси і психотропи

1.4тЧитати новину російською

У Києві заступника директора гімназії підозрюють у підробці документів та незаконному зберіганні боєприпасів і психотропних речовин.

30 травня поліція виявила предмети, схожі на запал від бойової гранати, психотропні речовини і зброю, повідомили в прес-службі КМДА на офіційному сайті.

Крім цього, 29 травня замдиректора намагався використовувати підроблений екземпляр розпорядження КМДА.

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"Готуються документи про його звільнення із займаної посади. Також підписано наказ про звільнення директора гімназії", - повідомили в прес-службі.

Кабінет підозрюваного

Прес-служба КМДА

Кабінет підозрюваного

Прес-служба КМДА

Кабінет підозрюваного

Прес-служба КМДА

Кабінет підозрюваного

Прес-служба КМДА

Правоохоронці не називають номер навчального закладу, як і імена фігурантів справи.

За непідтвердженими даними, мова йде про гімназію "Київська Русь" в Дарницькому районі Києва. Таку інформацію поширили в групі "Батьки SOS" в Facebook.

Facebook "Батьки SOS"

Як писав OBOZREVATEL, в школі №3 в Харкові евакуювали всіх дітей через розпилення перцевого спрею.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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