У Києві заступник директора гімназії зберігав у кабінеті боєприпаси і психотропи

У Києві заступника директора гімназії підозрюють у підробці документів та незаконному зберіганні боєприпасів і психотропних речовин.

30 травня поліція виявила предмети, схожі на запал від бойової гранати, психотропні речовини і зброю, повідомили в прес-службі КМДА на офіційному сайті.

Крім цього, 29 травня замдиректора намагався використовувати підроблений екземпляр розпорядження КМДА.

"Готуються документи про його звільнення із займаної посади. Також підписано наказ про звільнення директора гімназії", - повідомили в прес-службі.

Кабінет підозрюваного Прес-служба КМДА

Кабінет підозрюваного Прес-служба КМДА

Кабінет підозрюваного Прес-служба КМДА

Кабінет підозрюваного Прес-служба КМДА

Правоохоронці не називають номер навчального закладу, як і імена фігурантів справи.

За непідтвердженими даними, мова йде про гімназію "Київська Русь" в Дарницькому районі Києва. Таку інформацію поширили в групі "Батьки SOS" в Facebook.

Facebook "Батьки SOS"

Як писав OBOZREVATEL, в школі №3 в Харкові евакуювали всіх дітей через розпилення перцевого спрею.