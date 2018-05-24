"Дикість": в аеропорту Києва сталася надзвичайна подія з вагітною

У столичному аеропорту "Київ" через заборону на в'їзд до країни не хотіли випускати пасажирку, у якої почалися пологи.

Співробітники аеропорту погодилися випустити її до пологового будинку тільки в супроводі поліції, пишуть в групі dtp.kiev.ua в Facebook.

"В аеропорту "Жуляни" у затриманої пасажирки відійшли води, а відвезти до пологового будинку не можна, оскільки у неї заборона на в'їзд на територію України на 3 роки. Породіллю з чоловіком і ще однією дитиною під конвоєм відвезла швидка", - повідомили очевидці.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

У читачів групи історія викликала сумніви, оскільки часто в аеропортах у вагітних на пізніх термінах запитують довідку, що підтверджує безпеку перельоту.

"Мене дійсно більше дивує, як вагітна на таких термінах взагалі потрапила в літак? Якась дурість, скандал таки комусь дуже потрібен", - висловився користувач Слава Ревуцький.

"Вагітним після 6-7 місяці відколи дозволили літати літаком? Батьки екстремали", - написала Тетяна Мітченко.

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Facebook dtp.kiev.ua

"Дикість", - висловилася користувачка з ніком Ірен Костянтинівна.

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Як писав OBOZREVATEL, в аеропорту Києва вантажники в'їхали в літак.