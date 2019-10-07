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8 жовтня • оновлено в 13:36
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Знайшли тільки телефон: у Києві загадково зникла жінка. Прикмети та фото

9.4т Читати матеріал російською

У Дарницькому районі Києва в суботу, 5 жовтня, зникла жінка – Косенко Ірина Михайлівна.

Близько 19:00 вона вийшла на зупинку на вулиці Тампере й не повернулася додому, передає "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook.

Косенко 13.04.1969 року народження. Вона проживає за адресою: пр. Соборності, 17 (ЖК "Комфорт Таун").

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Зникла жінка

Зникла жінка

Facebook Євгеній Косенко

Жінка була одягнена в джинси, червоне кашемірове пальто і чорні чобітки.

Із собою мала клатч червоного кольору, в якому були документи, банківські картки, телефон.

Телефон 6 жовтня синові зниклої повернув чоловік, який знайшов його у дворі на вулиці Тампере.

Зникла жінка

Зникла жінка

Facebook Євгеній Косенко

Як писав OBOZREVATEL, у Києві розшукують небезпечного маніяка, який, за попередніми даними, скоїв 1 вбивство і ще 4 напади. З'явився фоторобот підозрюваного.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
зникла людина фотографии
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