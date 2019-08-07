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Все в чорному диму: під Києвом сталася потужна пожежа на птахофабриці. Фото і відео

1.1т Читати матеріал російською

У місті Васильків Київської області на території птахофабрики "Ясенсвіт" у середу, 7 серпня, сталася пожежа.

Вогонь в одному з цехів помітили близько 20:00. Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео з місця НП, поскрольте новину вниз).

На кадрах, знятих біля місця загоряння, видно, що клуби диму помітні на відстані декількох кілометрів від фабрики.

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Все в чорному диму: під Києвом сталася потужна пожежа на птахофабриці. Фото і відео

Скрін відео

На місці інциденту працюють рятувальники. Інформації про причини пожежі та про постраждалих поки немає.

Місце НП

Місце НП

Пожежа в Василькові

Пожежа в Василькові

Пожежа в Василькові

Пожежа в Василькові

Пожежа в Василькові

Пожежа в Василькові

При цьому вдень 4 червня на цій же птахофабриці також відбулося загоряння в одній із будівель підприємства. Тоді площа пожежі склала 15 000 кв. м. Постраждалих при НП не було.

Як писав OBOZREVATEL, 4 серпня потужна пожежа в житловому будинку на вул. Звивиста в Дніпрі позбавила життя однієї людини. Тіло загиблої виявили в будинку після того, як рятувальникам вдалося загасити вогонь.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа фотографии видео
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