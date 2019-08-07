Все в чорному диму: під Києвом сталася потужна пожежа на птахофабриці. Фото і відео

У місті Васильків Київської області на території птахофабрики "Ясенсвіт" у середу, 7 серпня, сталася пожежа.

Вогонь в одному з цехів помітили близько 20:00. Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео з місця НП, поскрольте новину вниз).

На кадрах, знятих біля місця загоряння, видно, що клуби диму помітні на відстані декількох кілометрів від фабрики.

Скрін відео

На місці інциденту працюють рятувальники. Інформації про причини пожежі та про постраждалих поки немає.

Місце НП

Пожежа в Василькові

Пожежа в Василькові

Пожежа в Василькові

При цьому вдень 4 червня на цій же птахофабриці також відбулося загоряння в одній із будівель підприємства. Тоді площа пожежі склала 15 000 кв. м. Постраждалих при НП не було.

Як писав OBOZREVATEL, 4 серпня потужна пожежа в житловому будинку на вул. Звивиста в Дніпрі позбавила життя однієї людини. Тіло загиблої виявили в будинку після того, як рятувальникам вдалося загасити вогонь.

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