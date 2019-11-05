У знаменитій ветеранській піцерії в Києві влаштували обшуки: засновник записав відеозвернення

Правоохоронці у вівторок, 5 листопада, провели обшуки в піцерії Pizza Veterano в Києві, яку заснували ветерани війни на Донбасі.

Йдеться про ресторан нао вул. Софіївська, 8. Про це повідомив засновник закладу Леонід Остальцев на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Прикро про це говорити, але краще я розповім, ніж хто пересмикне.... Сьогодні в піцерії був обшук. Рішення про цей обшук дав "найбільш чесний і справедливий" суд світу – Печерський", – йдеться в замітці до відео.

За словами Остальцева, спершу правоохоронці, не повідомляючи підстав для своїх дій, провели обшуки за місцем проживання матері співзасновника закладу Дмитра Терешенка.

З'ясувалося, що, судячи за судовим рішенням, поліція не звинувачує Терешенка ні в чому, проте підозрює, що він може бути якимось чином причетний до замаху вбивство чоловіка в Івано-Франківській області.

Остальцев додав, що ветеран Владислав Грищенко (позивний "Буча") є підозрюваним у цій справі. Вони дійсно знайомі з фігурантом.

Pizza Veterano md-ukraine

"Правди заради скажу, що не грубіянили, після того, як зайшли в квартиру. Їх навіть напоїли чаєм, нагодували бутербродами... Дмитро приїхав і дав свідчення", – сказав Остальцев. По цьому ж провадженню проводилися обшуки в піцерії, що було передбачено судовою постановою.

У результаті обшуків були вилучені подарункові кинджал і тесак, три патрони (за словами ветерана, куплені офіційно), а також мобільний телефон.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика:

Як писав OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що в Києві співробітники МВС прийшли з обшуками до відомої ексдоброволиці "Правого сектора" Інни Грищенко ("Пума") та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі". Також обшуки відбулися у волонтерки "Євдокії Бандерівки".

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