У місті Миронівка Київської області п'яний хлопець заліз на високовольтну вишку. Рятувати його довелося поліцейським, співробітникам ДСНС і "Київобленерго".

Незважаючи на вмовляння правоохоронців спуститися, чоловік продовжував підніматися вище і погрожував самогубством, повідомила пресслужба поліції області. На місці НП також працювали медики.

В Миронівці п'яний хлопець виліз на вишку Колаж

Працівники "Київобленерго" були змушені знеструмити вишку з напругою 35 000 вольт, щоб врятувати "екстремала". Частина міста близько години була без електропостачання.

Після тривалих переговорів, правопорушник таки спустився. Як з'ясувалося, 25-річний місцевий житель посварився з дівчиною і хотів привернути до себе увагу.

За такі дії правоохоронці склали на порушника адмінпротокол за ч. 1 ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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