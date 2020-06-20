У центрі столиці горів "Київпроект": фото, відео, всі подробиці

Дарина Дурова дайджест 21:34, 20.06.2020 Оновлено: 23:01, 20.06.2020

У центрі Києва в суботу, 20 червня, сталася пожежа в будівлі "Київпроекту" на вулиці Богдана Хмельницького.

На місці інциденту працювали пожежники, передає "Інформатор". Про постраждалих не повідомялося (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Попередньо, вогонь охопив три поверхи офісної будівлі: з 9 до 11-го. Площа пожежі – 150 квадратів.

Загоряння було локалізовано рятувальниками о 21:15. На місце НП направили не менше 5 машин швидкої допомоги та 8 пожежних машин.

Пожежа в "Київпроекті"
Пожежа в "Київпроекті".
Інформатор

Вулицю Богдана Хмельницького біля станції "Театральна" перекрили, через що в районі утворилися затори.

Джерело: скрін відео "Київ Оперативний"
Джерело: скрін відео "Київ Оперативний"
Джерело: скрін відео "Київ Оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області 19 червня сталася масштабна пожежа на території Центрального ринку. Вогонь знищив 22 торговельних павільйони.

Коментувати
Кияни дайджест

Дивіться також

Журналістка "112 Україна" поскаржилася на обмеження прав російськомовних в Україні

Тищенко не зміг відповісти на питання, скільки нардепів у Раді. Відео

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото

Йому було лише 30: у поліції показали фото застреленого в Дніпрі правоохоронця

Бужинська про відвідування Криму, політичні амбіції й особисте. Ексклюзивне інтерв'ю