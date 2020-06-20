У центрі столиці горів "Київпроект": фото, відео, всі подробиці
У центрі Києва в суботу, 20 червня, сталася пожежа в будівлі "Київпроекту" на вулиці Богдана Хмельницького.
На місці інциденту працювали пожежники, передає "Інформатор". Про постраждалих не повідомялося (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Попередньо, вогонь охопив три поверхи офісної будівлі: з 9 до 11-го. Площа пожежі – 150 квадратів.
Загоряння було локалізовано рятувальниками о 21:15. На місце НП направили не менше 5 машин швидкої допомоги та 8 пожежних машин.
Вулицю Богдана Хмельницького біля станції "Театральна" перекрили, через що в районі утворилися затори.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області 19 червня сталася масштабна пожежа на території Центрального ринку. Вогонь знищив 22 торговельних павільйони.