У центрі Києва в суботу, 20 червня, сталася пожежа в будівлі "Київпроекту" на вулиці Богдана Хмельницького.

На місці інциденту працюють пожежники, передає "Інформатор". Про постраждалих поки не відомо (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Попередньо, вогонь охопив три поверхи офісної будівлі: з 9 до 11-го. Площа пожежі – 150 квадратів.

Загоряння було локалізовано рятувальниками о 21:15. На місце НП направили не менше 5 машин швидкої допомоги та 8 пожежних машин.

Пожежа в "Київпроекті"

Пожежа в "Київпроекті". Інформатор

Вулицю Богдана Хмельницького біля станції "Театральна" перекрили, через що в районі утворилися затори.

У центрі столиці загорівся "Київпроект": фото, відео, всі подробиці Джерело: скрін відео "Київ Оперативний"

У центрі столиці загорівся "Київпроект": фото, відео, всі подробиці Джерело: скрін відео "Київ Оперативний"

У центрі столиці загорівся "Київпроект": фото, відео, всі подробиці Джерело: скрін відео "Київ Оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області 19 червня сталася масштабна пожежа на території Центрального ринку. Вогонь знищив 22 торговельних павільйони.