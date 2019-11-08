"Провчила" чоловіка і танцівницю: в стриптиз-клубі Києва сталася курйозна бійка. Відео 18+

У Києві в одному зі стриптиз-клубів сталася бійка за участю танцівниці закладу і двох відвідувачів – чоловіка та жінки.

Відповідне відео опублікував один зі столичних Telegram-каналів. "Мужик увійшов у кураж зі стриптизеркою. Чи то дружина, то чи дівчина не оцінила й накинулася на чоловіка і стриптизерку", – сказано в повідомленні.

На ролику, знятому очевидцем, видно, як чоловік у трусах танцює поряд із робітницею клубу біля пілона. Після того, як відвідувач зняв білизну, до нього підійшла жінка, вдаривши спершу чоловіка, а потім і співробітницю закладу.

Скрін відео

скрін відео

скрін відео

скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на Київщині жінка напала на поліцейського з перцевим балончиком, у результаті чого він отримав серйозні опіки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!