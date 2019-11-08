Головна Новини
9 листопада • оновлено в 00:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ дайджест

"Провчила" чоловіка і танцівницю: в стриптиз-клубі Києва сталася курйозна бійка. Відео 18+

2.2т Читати матеріал російською

У Києві в одному зі стриптиз-клубів сталася бійка за участю танцівниці закладу і двох відвідувачів – чоловіка та жінки.

Відповідне відео опублікував один зі столичних Telegram-каналів. "Мужик увійшов у кураж зі стриптизеркою. Чи то дружина, то чи дівчина не оцінила й накинулася на чоловіка і стриптизерку", – сказано в повідомленні.

На ролику, знятому очевидцем, видно, як чоловік у трусах танцює поряд із робітницею клубу біля пілона. Після того, як відвідувач зняв білизну, до нього підійшла жінка, вдаривши спершу чоловіка, а потім і співробітницю закладу.

Новини
"На кого ФОП не можуть вирішити": у Києві зняли епічну бійку путан. Відеофакт

"Провчила" чоловіка і танцівницю: в стриптиз-клубі Києва сталася курйозна бійка. Відео 18+

Скрін відео

"Провчила" чоловіка і танцівницю: в стриптиз-клубі Києва сталася курйозна бійка. Відео 18+

скрін відео

"Провчила" чоловіка і танцівницю: в стриптиз-клубі Києва сталася курйозна бійка. Відео 18+

скрін відео

"Провчила" чоловіка і танцівницю: в стриптиз-клубі Києва сталася курйозна бійка. Відео 18+

скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на Київщині жінка напала на поліцейського з перцевим балончиком, у результаті чого він отримав серйозні опіки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
бійка стриптиз видео
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
12
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
поржал)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel