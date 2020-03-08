В одному з ресторанів Києва сталася НП – із другого поверху на відвідувачів впали келихи, розбивши голову чоловікові.
Про це в неділю, 8 березня, повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.
У ресторані Києва відвідувачеві розбило голову келихом
facebook.com/KyivOperativ
"Один із келихів розбився прямо у хлопця на голові. Глибока рана на лобі та поріз на руці, калюжа крові. Зверху навіть ніхто не спустився, а персонал навіть серветку не дав", – сказано в повідомленні.
За даними "Києва Оператовного", в ресторан викликали поліцію і "швидку".
У ресторані Києва відвідувачеві розбило голову келихом
facebook.com/KyivOperativ
У ресторані Києва відвідувачеві розбило голову келихом
facebook.com/KyivOperativ
Як писав OBOZREVATEL, недавно в ресторані в центрі Києва помітили Раїсу Богатирьову, одіозну екс-главу Міністерства охорони здоров'я України часів побіжного президента Віктора Януковича. Жінка перебуває під слідством.
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