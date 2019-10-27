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27 жовтня • оновлено в 19:35
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У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами: момент потрапив на відео

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У Шевченківському районі Києва в неділю, 27 жовтня, у тролейбусі №3 прямо під час руху сталося загоряння.

Відповідне відео, зняте очевидцем НП, опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Інцидент стався на вулиці Льва Толстого. Уточнюється, що проблему вирішив водій громадського транспорту.

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У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами

Скрін відео

"Щось задимилося біля переднього лівого колеса. Водій впорався сам. Ніхто не постраждав, але злякалися здорово", – сказано в повідомленні.

Автор ролика зазначив, що під час задимлення тролейбус ніхто не зняв із контактної мережі.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Дніпрі сталася смертельна ДТП зі співробітником поліції. Також ще чотирьох людей госпіталізували.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
видео
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Юг Руси
Юг Руси
Лев Толстой, по ходу, не очень-то любит бан.дэрлогов ))) А точнее, совсем не любит )))
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