У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами: момент потрапив на відео

У Шевченківському районі Києва в неділю, 27 жовтня, у тролейбусі №3 прямо під час руху сталося загоряння.

Відповідне відео, зняте очевидцем НП, опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Інцидент стався на вулиці Льва Толстого. Уточнюється, що проблему вирішив водій громадського транспорту.

Скрін відео

"Щось задимилося біля переднього лівого колеса. Водій впорався сам. Ніхто не постраждав, але злякалися здорово", – сказано в повідомленні.

Автор ролика зазначив, що під час задимлення тролейбус ніхто не зняв із контактної мережі.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Дніпрі сталася смертельна ДТП зі співробітником поліції. Також ще чотирьох людей госпіталізували.

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