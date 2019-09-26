У Києві вантажівка впала на легковик: фото та відео серйозної ДТП

У Голосіївському районі Києва в четвер, 26 вересня, відбулася серйозна ДТП.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, аварія трапилася на вулиці Васильківській (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Попередньо, в результаті невдалого маневру на дорозі вантажівка Mercedes впала на автомобіль Mazda. Даних про постраждалих в аварії поки немає.

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Як писав OBOZREVATEL:

Напередодні в Києві на вулиці Братиславській вантажівка протаранила зупинку, в результаті чого водія затиснуло в кабіні.

Раніше в українській столиці зіткнулися відразу три фури, через що постраждала одна людина. Інцидент трапився на Столичному шосе поблизу проспекту Науки.

За даними Департаменту патрульної поліції, протягом 7 місяців нинішнього року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 1 688 осіб і майже 17 тис. отримали травми. Всього зафіксовано понад 86 тисяч аварій за 2019 рік.

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