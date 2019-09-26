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27 вересня • оновлено в 19:06
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У Києві вантажівка впала на легковик: фото та відео серйозної ДТП

5.8т Читати матеріал російською

У Голосіївському районі Києва в четвер, 26 вересня, відбулася серйозна ДТП.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, аварія трапилася на вулиці Васильківській (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Попередньо, в результаті невдалого маневру на дорозі вантажівка Mercedes впала на автомобіль Mazda. Даних про постраждалих в аварії поки немає.

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Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

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Місце
Україна Київ
Теги
ДТП фотографии видео
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