У Києві сталася велика ДТП із військовою технікою: з'явилися фото і відео

У середу, 13 березня, в Києві на вулиці Академіка Заболотного сталася аварія за участю БТР.
Як повідомляє "Інформатор", військова машина через відмову гальм врізалася в авто військової інспекції Lada Samara.
ДТП сталося близько 17:30. У результаті зіткнення утворився великий затор, ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
За попередніми даними, БТР і автомобіль рухалися вулицею Заболотного у бік станції метро "Теремки". У цей момент посеред дороги зупинився цивільний легковий автомобіль, у якого заглух двигун.
Lada військових встигла загальмувати перед легковиком, а БТР, що їхав позаду, врізався в неї. Через це Lada отримала серйозні пошкодження всієї задньої частини.
Військові відмовилися коментувати інцидент, проте поліцейські, які прибули на місце, повідомили, що БТР був тільки що після ремонту й у нього відмовили гальма.
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
Як писав OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва зіткнулися 6 авто. ДТП на Майдані Незалежності паралізувала автомобільний рух.
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