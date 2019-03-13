У Києві сталася велика ДТП із військовою технікою: з'явилися фото і відео

У середу, 13 березня, в Києві на вулиці Академіка Заболотного сталася аварія за участю БТР.

Як повідомляє "Інформатор", військова машина через відмову гальм врізалася в авто військової інспекції Lada Samara.

ДТП сталося близько 17:30. У результаті зіткнення утворився великий затор, ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

За попередніми даними, БТР і автомобіль рухалися вулицею Заболотного у бік станції метро "Теремки". У цей момент посеред дороги зупинився цивільний легковий автомобіль, у якого заглух двигун.

Lada військових встигла загальмувати перед легковиком, а БТР, що їхав позаду, врізався в неї. Через це Lada отримала серйозні пошкодження всієї задньої частини.

Військові відмовилися коментувати інцидент, проте поліцейські, які прибули на місце, повідомили, що БТР був тільки що після ремонту й у нього відмовили гальма.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва зіткнулися 6 авто. ДТП на Майдані Незалежності паралізувала автомобільний рух.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!