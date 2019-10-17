Горять три квартири: в Києві сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці

У житловій багатоповерхівці в Києві в четвер, 17 жовтня, розгорілася серйозна пожежа.

Надзвичайна подія сталася ввечері в будинку 16/2 на проспекті Павла Тичини, передає "Київ Оператвний" на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео з місця інциденту, поскрольте новину вниз).

"Кажуть, що наразі горять три квартири, але пожежники охоронці не можуть під'їхати, бо дуже щільно запаркований двір", – сказано в повідомленні.

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі 12 жовтня на вулиці Косогірна горів приватний будинок. У пожежі загинула 57-річна жінка.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!