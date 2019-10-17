Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 22:04
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ дайджест

Горять три квартири: в Києві сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці

3.7т Читати матеріал російською

У житловій багатоповерхівці в Києві в четвер, 17 жовтня, розгорілася серйозна пожежа.

Надзвичайна подія сталася ввечері в будинку 16/2 на проспекті Павла Тичини, передає "Київ Оператвний" на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео з місця інциденту, поскрольте новину вниз).

"Кажуть, що наразі горять три квартири, але пожежники охоронці не можуть під'їхати, бо дуже щільно запаркований двір", – сказано в повідомленні.

Горять три квартири: в Києві сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці

Скрін відео

Новини
"Утримують у наручниках": у Києві сполошилися через дивне зникнення матері малюка

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі 12 жовтня на вулиці Косогірна горів приватний будинок. У пожежі загинула 57-річна жінка.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пожежа в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа видео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel