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17 лютого • оновлено в 01:02
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Відвідувачів евакуювали: в центрі Києва спалахнула пожежа в ресторані

1.5т
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У Києві ввечері неділі, 16 лютого, відбулося займання в одному з ресторанів на Майдані Незалежності.

НП сталася в закладі "Шато", передає "Київ Оперативний" на Facebook-сторінці. Там же оприлюднені відео очевидців із місця інциденту.

"Справжня "пекельна кухня", – сказано в повідомленні. Уточнюється, що відвідувачів евакуювали, як тільки помітили сильне задимлення.

У ресторані Шато в Києві спалахнув вогонь

У ресторані Шато в Києві спалахнув вогонь

Скрін відео

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У Києві спалахнула масштабна пожежа: відео та фото з місця НП

На місці працювали співробітники ДСНС. Подробиць події поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 3 лютого спалахнула пожежа в одному з вагонів електропоїзда, який стояв у депо.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області Пожежа в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
ГосЧС пожежа видео
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