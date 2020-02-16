Відвідувачів евакуювали: в центрі Києва спалахнула пожежа в ресторані

У Києві ввечері неділі, 16 лютого, відбулося займання в одному з ресторанів на Майдані Незалежності.

НП сталася в закладі "Шато", передає "Київ Оперативний" на Facebook-сторінці. Там же оприлюднені відео очевидців із місця інциденту.

"Справжня "пекельна кухня", – сказано в повідомленні. Уточнюється, що відвідувачів евакуювали, як тільки помітили сильне задимлення.

У ресторані Шато в Києві спалахнув вогонь Скрін відео

На місці працювали співробітники ДСНС. Подробиць події поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 3 лютого спалахнула пожежа в одному з вагонів електропоїзда, який стояв у депо.

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