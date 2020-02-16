Відвідувачів евакуювали: в центрі Києва спалахнула пожежа в ресторані

У Києві ввечері неділі, 16 лютого, відбулося займання в одному з ресторанів на Майдані Незалежності.
НП сталася в закладі "Шато", передає "Київ Оперативний" на Facebook-сторінці. Там же оприлюднені відео очевидців із місця інциденту.
"Справжня "пекельна кухня", – сказано в повідомленні. Уточнюється, що відвідувачів евакуювали, як тільки помітили сильне задимлення.
У ресторані Шато в Києві спалахнув вогонь
Скрін відео
На місці працювали співробітники ДСНС. Подробиць події поки немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 3 лютого спалахнула пожежа в одному з вагонів електропоїзда, який стояв у депо.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".