У планах розповідь про Прилєпіна і письменника з "Миротворця": російський журналіст зібрався з лекцією в Київ

У Києві в школі письменницької майстерності "Рыба" повинен виступити журналіст із РФ Єгор Апполонов.

Він обіцяв розповісти про творчість російського письменника-терориста "ДНР" Захара Прилєпіна і письменника-українофоба Сергія Лук'яненка, якого внесено в базу "Миротворця". Про це на сторінці у Facebook повідомив блогер Антон Ходза.

"Апполонов збирається в Києві вчити людей секретам творчої майстерності махрового українофоба Лук'яненка (Цибуленка) і м*дака Прилєпіна, який натурально майже рік сидів в ОРДЛО і командував бандою, яка вбивала українців. У чині майора", – обурився він.

"Організатори кажуть, що розберуться і ніхто цих гі**юків та їх приклади розбирати не буде. Дуже сподіваюся", – додав він у пості.

Єгор Апполонов facebook.com/egorevna

Блогер також вказав, що на події водночас буде виступати й український письменник Любко Дереш.

Зазначимо, на сайті "Рыбы" і на сторінках організації у Facebook Апполонова вказано серед лекторів, однак немає інформації, про що саме він буде розповідати. Його лекція призначена на 5 лютого.

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захар Прилєпін заявив про блокування його сторінки в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" через збір "гуманітарної допомоги" для Донбасу.

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