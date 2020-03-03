"Там конвеєр, нікому не цікаво": у Києві розгорівся скандал із паркуванням, у поліції виправдалися

Мешканка Києва звинуватила поліцейських у тому, що вони евакуювали її неправильно припарковане авто на штрафмайданчик, однак не вжили заходів щодо водія, який неправомірно зайняв парковку для осіб з інвалідністю.

Відповідний пост у Facebook опублікувала Вікторія Томашева. Вона показала фото з місця інциденту та розповіла, що мала припаркуватися на єдиному найближчому паркомісці для людей з інвалідністю, однак воно було зайняте.

Коли дівчина виявила, що її авто на місці немає, вона звернулася в поліцію. Там пояснили, що їй потрібно сплатити штраф.

"Там конвеєр, нікому не цікава твоя ситуація, що додому дістатися на візку немає можливості, на вулиці така негода, що без транспорту завтра не дістатися на навчання і т.п." – написала киянка.

facebook.com/vika.tomasheva

У столичній поліції пояснили, що машину евакуювали муніципальні інспектори з паркування КМДА, "тому претензії в бік патрульних – безпідставні".

Авто евакуювали за суттєву перешкоду дорожньому руху, а саме за парковку ближче 10 метрів до пішохідного переходу, чим була створена загроза для пішоходів.

"Судячи з наявних фото/відео матеріалах, важко на них знайти наклейку, яка інформує про те, що автомобіль належить особі з інвалідністю", – зазначила пресслужба правоохоронців.

facebook.com/vika.tomasheva

facebook.com/vika.tomasheva

"Ситуація дійсно дуже неприємна, тому звертаємося ще раз до всіх водіїв – не порушуйте правил дорожнього руху, що не паркуйтесь на місцях для осіб з інвалідністю, якщо ви не маєте на це законних підстав.

Також пам'ятайте, якщо ви маєте право на парковку в таких місцях, то варто розмістити на видному місці спеціальні наклейки, щоб проінформувати контролюючі органи про правомірність такої зупинки", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, до Верховної Ради раніше внесли законопроєкт про посилення покарання для водіїв, які паркуються в недозволених місцях.

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