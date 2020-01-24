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24 січня • оновлено в 20:14
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У Києві в годину пік закрили центральні станції метро: що сталося

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У Києві в п'ятницю, 24 січня, невідомі повідомили про замінування 5 станцій метро, включаючи центральні.

Анонімні дзвінки надійшли в годину пік – близько шести годин вечора, повідомила пресслужба столичного метрополітену в соцмережах.

Йдеться про станції "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота", "Театральна", де правоохоронці провели перевірки.

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Ілюстрація. Станція метро "Хрещатик"

Ілюстрація. Станція метро "Хрещатик"

Корреспондент.net

О 19:10 співробітники метро проінформували, що станції почали роботу в звичайному режимі, оскільки вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Як писав OBOZREVATEL, вранці 24 січня на Харківському масиві в Києві "замінували" одразу чотири навчальні заклади. Сотні дітей терміново евакуювали.

У грудні в столиці "мінували" київську мерію, співробітників евакуювали, провели перевірку, але інформація не підтвердилася. Крім того, "мінували" вокзал, аеропорт та метро.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Київське метро Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Хрещатик метро мінування
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