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22 вересня • оновлено в 18:01
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У Києві чоловік впав із моста: фото та відео смертельної НП

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У Солом'янському районі Києва в неділю, 22 вересня, із залізничного моста впав чоловік.

Він рухнув прямо під автомобілі на проїжджу частину вулиці Льва Толстого. Від отриманих травм потерпілий помер до приїзду медиків, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео з місця НП, поскрольте новину вниз).

За словами очевидців, інцидент стався близько 12:30. У цей момент під мостом проїжджала Skoda служби таксі Uklon із пасажирами. Водій побачив, як перед ним на дорогу впала людина, і різко зупинився. Люди одразу викликали швидку допомогу.

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Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Відомо, що загиблий отримав серйозні травми голови. На вигляд йому було близько 40 років. Причина події поки невідома.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві колишній чоловік зарізав молоду жінку на очах у її матері.

Вбивство сталося прямо в під'їзді одного з житлових будинків на вулиці Кирило-Мефодіївській. Загиблій було всього 23 роки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии видео смерть
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А может дембель ООС?
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Махал Махалыч 22.09.2019 17:19 Ну и хорошо! Очередная падаль получила свое!
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