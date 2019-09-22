У Києві чоловік впав із моста: фото та відео смертельної НП

У Солом'янському районі Києва в неділю, 22 вересня, із залізничного моста впав чоловік.

Він рухнув прямо під автомобілі на проїжджу частину вулиці Льва Толстого. Від отриманих травм потерпілий помер до приїзду медиків, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео з місця НП, поскрольте новину вниз).

За словами очевидців, інцидент стався близько 12:30. У цей момент під мостом проїжджала Skoda служби таксі Uklon із пасажирами. Водій побачив, як перед ним на дорогу впала людина, і різко зупинився. Люди одразу викликали швидку допомогу.

Фото з місця інциденту Інформатор

Відомо, що загиблий отримав серйозні травми голови. На вигляд йому було близько 40 років. Причина події поки невідома.

Фото з місця інциденту Інформатор

Фото з місця інциденту Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві колишній чоловік зарізав молоду жінку на очах у її матері.

Вбивство сталося прямо в під'їзді одного з житлових будинків на вулиці Кирило-Мефодіївській. Загиблій було всього 23 роки.

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